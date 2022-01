La guardia di finanza, per la prima volta nella storia del corpo, ha pubblicato un bando di concorso per la selezione di 6 atleti con disabilità fisiche e sensoriali, distinti per discipline sportive. Faranno parte della sezione paralimpica Fiamme Gialle, istituita nell’ambito dei gruppi sportivi fiamme gialle.

I posti a disposizione sono per l’atletica leggera, per il nuoto e per lo sci alpino. Al concorso possono partecipare atleti dai 17 ai 25 anni e che abbiano conseguito, nella propria disciplina, risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal Comitato Italiano Paralimpico.

I requisiti

E’ necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e in possesso di valido certificato di idoneità all’attività agonistica.

La domanda

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le 24 del 31 gennaio 2022, dovrà essere compilata, esclusivamente, mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.