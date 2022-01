Furto in un hotel dopo quello in un b&b. Arrestato dagli agenti della polizia locale di Como perché aveva rubato in un b&b e poi rimesso in libertà dopo il processo con rito direttissimo, un trentenne indiano senza fissa dimora ha preso di mira un altro albergo. L’immigrato era stato arrestato in una camera di un b&b, dove era entrati illecitamente rubando la chiave. Nel processo aveva patteggiato 8 mesi e aveva ottenuto l’affidamento in prova.

Poche ore dopo è stato nuovamente fermato dagli agenti della polizia di stato dopo la segnalazione di un furto in un hotel di viale Innocenzo. E’ stato denunciato a piede libero per furto aggravato.