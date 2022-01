Da martedì prossimo, 18 gennaio, sarà possibile cambiare la data di prenotazione della terza dose. Non sarà più necessario cancellare l’appuntamento già fissato per poter scegliere una data diversa. Il cambiamento sarà possibile direttamente dal portale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Le modalità di prenotazione

Già da domani intanto, i cittadini che vogliono prenotare la prima o terza dose potranno scegliere tra due modalità di ricerca: disponibilità dei centri per data oppure per collocazione geografica. Nel primo caso, in funzione della data desiderata di prenotazione, la piattaforma propone al cittadino gli slot disponibili per ciascuna delle fasce orarie per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata dalla piattaforma. Nel secondo caso, il sistema propone gli hub in base al Cap, il codice di avviamento postale indicato.

Accesso libero

I ragazzi dai 12 ai 19 anni non ancora vaccinati possono accedere a qualsiasi hub senza prenotazione. “Per rafforzare la protezione immunologica – ricorda in una nota la Regione – è importante procedere celermente con la prenotazione della terza dose attraverso i consueti canali”.