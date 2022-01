Perdita d’acqua in via Borgovico, trafficata arteria della città di Como sulla quale dovrà aprirsi un cantiere importante che riguarda la riqualificazione della rete idrica oramai obsoleta.

Le squadre della società Lereti – fa sapere la stessa società – stanno effettuando la riparazione di una perdita di acqua, all’altezza dell’ incrocio con piazza Santa Teresa , nel tratto in cui la carreggiata in entrata in città è composta da due corsie.

Il cantiere atteso

Gli interventi all’acquedotto cittadino, sarebbero dovuti partire prima della scorsa estate, ma il Comune ha deciso di sospenderli dopo che l’avvio dei lavori ha paralizzato la città per un’intera giornata con lunghi serpentoni di auto non soltanto nelle vie del centro ma anche in tutte le principali arterie cittadine.

I tempi

Lavori a gennaio e nelle ore notturne. Questa era l’ultima ipotesi a cui stava lavorando il Comune di Como.