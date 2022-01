Proseguono i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione lungo la statale Regina. Per procedere con l’attività si rendono necessarie limitazioni al transito, attivate in orario notturno per ridurre i disagi per gli automobilisti e la viabilità.

Nel dettaglio, per consentire le lavorazioni nella galleria “Cernobbio” nella notte di mercoledì 12 gennaio dalle ore 22 fino alle 5 del giorno successivo il tunnel sarà chiuso (dal km 2,100 al km 4,950).

Durante le ore di chiusura sarà istituita la deviazione lungo la viabilità comunale di Cernobbio.