Incidente in via Nino Bixio a Como poco prima delle 14 la cui dinamica è ancora in corso di accertamento. Da quanto è stato possibile ricostruire un’auto si è ribaltata e per estrarre la donna di 64 anni che era al volante è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto ambulanza e automedica attivati in codice rosso, quindi massima gravità. La signora è stata poi trasferita per accertamenti all’ospedale Sant’Anna in codice giallo (quindi media criticità).

Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa all’altezza di piazza Santa Teresa e all’intersezione con via XXVII Maggio. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità. Il veicolo è stato rimosso e la strada riaperta intorno alle 15.30.

I rilievi sono affidati alla polizia locale. Coinvolto anche un bus di linea.