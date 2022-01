Coronavirus, in Canton Ticino sono 1.548 i nuovi casi positivi al comunicati dall’Ufficio del medico cantonale. I decessi segnalati sono 3, il bilancio totale delle vittime sale così 1 1.070 da inizio pandemia. Nelle strutture ospedaliere sono 168 i pazienti ricoverati in reparto, 14 in terapia intensiva.

Coronavirus in Canton Ticino, prenotazioni del vaccino per la fascia 5-11 anni

La campagna vaccinale vede il 70,9% delle persone completamente vaccinate. Il 31,4% della popolazione ha già ricevuto la somministrazione di richiamo, percentuale che sale al 70,3% di over 65. Le autorità hanno inoltre comunicato nei giorni scorsi che da lunedì sono aperte le prenotazioni per la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. I genitori interessati possono quindi da subito annunciarsi al proprio pediatra, se risulta fra quelli che vaccinano nel proprio studio medico, oppure sulla piattaforma online www.ti.ch/vaccinazione, che permette di fissare un appuntamento al Centro cantonale di Giubiasco nelle giornate del 16 e del 23 gennaio.

Dato l’aumento dei nuovi casi di coronavirus in Canton Ticino, nel prossimo fine settimana è possibile sottoporsi al test nel fine settimana, così come comunicato attraverso i canali ufficiali del cantone svizzero di lingua italiana. Coronavirus – Possibilità di test dal 15 al 16 gennaio 2022

Vedi anche: In vigore le nuove restrizioni in Svizzera. In Canton Ticino è corsa al tampone