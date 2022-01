Gariglio dirigerà Cremonese-Como. Per la gara in programma sabato alle 14 allo stadio Zini di Cremona è stato designato il fischietto della sezione di Pinerolo. Al Var, tra l’altro, ci sarà Luca Pairetto, reduce dalla sfida dello stadio di San Siro tra Inter e Lazio. Matteo Gariglio, 33 anni, è stato promosso alla Can A e B nel 2020: il 4 ottobre di quell’anno la sua prima direzione tra i Cedetti, nell’incontro Pisa-Cremonese.

Chiamata in serie B anche per il fischietto Andrea Colombo, della sezione Aia di Como, che lunedì è stato quarto uomo nella gara fra Torino e Fiorentina, match vinto nettamente dai “granata” per 4-0. Colombo domenica alle 16.15 sarà a Lignano Sabbiadoro per il delicato match tra Pordenone e Lecce.

Il torneo riprenderà domani con due recuperi, in programma alle 20.30, Benevento-Monza e Lecce-Lanerossi Vicenza, recuperi di sfide saltate nelle scorse settimane a causa del Covid. Nel fine settimana, poi, la ripresa completa con l’ultima giornata d’andata. programmata per lo scorso 26 dicembre e poi posticipata. Il Como sabato sarà a Cremona poi, sette giorni dopo, riceverà il Crotone. Per queste giornate, come ha comunicato la Lega B (QUI l’articolo) potranno entrare al massimo 5mila spettatori negli stadi e sarà in vigore il divieto di seguire in trasferta la propria squadra.