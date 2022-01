Sciopero venerdì. Treni e bus a rischio per la giornata di venerdì 14 gennaio a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale.

Sciopero treni

Rallentamenti, limitazioni di percorso e cancellazioni potrebbero verificarsi a partire dalle 9 e fino alle 13 per quanto riguarda le corse dei treni. In una nota il sito di Trenord informa i viaggiatori che “allo sciopero potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura ferroviaria FerrovieNord e potrà generare ripercussioni sul servizio offerto da Trenord”.

Saranno interessati i treni Regionali e Suburbani che circolano su rete FerrovieNord (Milano Cadorna e Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese – Milano Cadorna, Brescia/Iseo – Edolo) che potranno subire ritardi e variazioni. Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano P.ta Garibaldi – Malpensa Aeroporto” e “S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona”.

L’azienda che si occupa del trasporto ferroviario regionale informa che non subiranno ripercussioni i treni che circolano esclusivamente sulla rete ferroviaria RFI, mentre saranno possibili ripercussioni nei tratti a gestione mista. Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus a Milano Cadorna per i soli collegamenti aeroportuali di “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” che partiranno da via Paleocapa 1.

Sciopero bus

Sciopero nazionale di quattro ore – sempre nella giornata di venerdì – riguarderà il trasporto degli autobus. In una nota Asf Autolinee assicura che tutte le corse in partenza, dall’inizio del servizio alle ore 9,59 saranno portate a termine.

Lo sciopero riguarderà personale viaggiante dalle ore 10.00 alle ore 14 e quello impiegatizio e di officina nelle ultime quattro ore della prestazione giornaliere.

Al termine dello sciopero, dalle ore 14,00 il servizio riprenderà gradualmente. “Verranno comunque garantiti – continua Asf – i servizi non compresi nell’orario dello sciopero”.

LEGGI ANCHE Sciopero di quattro ore nei trasporti