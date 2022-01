Nuovi rinvii per il Covid nel campionato di serie B femminile di calcio, che vede come protagonista il Como Women. La formazione biancoazzurra è infatti la momentanea capoclassifica della serie cadetta. In precedenza era stato spostato il match con le bresciane del Cortefranca. Questo impegno era previsto per lo scorso fine settimana.

Il nuovo provvedimento della Federcalcio riguarda invece le prossime due giornate, quelle del 16 (ultima del girone d’andata) e del 23 gennaio (prima sfida del ritorno). Le lariane erano attese da due trasferte, rispettivamente a Roma, con le giallorosse, e poi a Cittadella. Per ora le date dei recuperi non sono state ancora fissate.

Nuovi rinvii per il Covid, dunque. Ci vorrà dunque tempo per vedere in azione gli ultimi due acquisti del club del presidente Stefano Verga, l’attaccante romena Cristina Carp e il difensore argentino Belen Taborda.

