In Svizzera quarantena e isolamento ridotti già da domani a cinque giorni e validità del certificato Covid che passa da 12 a 9 mesi. Sono le nuove misure proposte oggi dal Consiglio federale della Svizzera ai Cantoni. In discussione anche la possibilità di prolungare a fine marzo le disposizioni adottate il 17 dicembre: in particolare legate ai “2G” – guariti e vaccinati-, al telelavoro e ai limiti negli incontri privati.

In Svizzera quarantena e isolamento esentati per chi è vaccinato da meno di 4 mesi

Le disposizioni sono in consultazione, l’unica in vigore da domani è l’isolamento per le persone risultate positive al Covid che si riduce a cinque giorni (con il requisito di essere senza sintomi da almeno 48 ore). Anche la quarantena (di familiari e contatti stretti del contagiato) scende a cinque giorni. Sono esentate dalla quarantena le persone che hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino o sono guarite da meno di quattro mesi.

Consultazione fino al 17 gennaio

La consultazione durerà fino al 17 gennaio. Tuttavia, se la situazione negli ospedali dovesse peggiorare notevolmente, il Consiglio federale sarà in grado di agire rapidamente e di adottare ulteriori restrizioni.

Parlano le autorità elvetiche

La situazione epidemiologica nel Paese –spiegano le autorità elvetiche- è critica e resta difficile prevederne l’evoluzione. Il ministro della Sanità Alain Berset, in conferenza stampa ha detto: “Sono cinque le ondate che abbiamo affrontato. La quinta, quella attuale, è quella di Omicron. Al momento non pensiamo di dover prendere misure più severe. Nelle cure intense la situazione si è stabilizzata ed è ‘‘migliorata’’. Dato l’alto numero di assenze nel mondo del lavoro il ministro ha aggiunto: “E’ in discussione con i Cantoni anche la possibilità di abolire completamente la quarantena”. Berset ipotizza anche un prossimo passaggio dalla fase pandemica a quella endemica, e “se la situazione dovesse migliorare –commenta- le misure restrittive potrebbero essere adeguate o eliminate prima della fine di marzo”.

L’ultimo aggiornamento sul contagio

In Svizzera quarantena e isolamento si riducono. L’ultimo aggiornamento sul contagio oltreconfine registra 32.881 nuovi casi in Svizzera nelle ultime 24 ore, 36 decessi, tasso di positività al 30,04% e tasso di riproduzione a 1,37. In Canton Ticino sono 1.548 i nuovi casi di coronavirus, 3 i nuovi decessi e 168 i pazienti in ospedale.