Data cancellata al Sociale di Como, scatta la procedura di rimborso. Il teatro cittadino ha comunicato lo stop allo spettacolo di danza della compagnia americana Parsons Dance. L’evento era fissato per il 19 febbraio ed è stato rinviato al 2 dicembre di quest’anno.

“La persistenza di questa emergenza sanitaria globale e l’aumento delle infezioni proseguono sia negli Stati Uniti che in Italia”. La compagnia così scrive nel suo comunicato stampa. “Parsons Dance ritiene che attualmente non ci siano le condizioni ideali per lasciare il proprio paese e adempiere ai propri impegni in febbraio e marzo 2022”. Quindi nelle settimane in cui gli spettacoli avrebbero dovuto essere eseguiti in Italia.

La compagnia di David Parsons ha spostato il tour in Europa per il prossimo autunno. Al Teatro Sociale di Como lo spettacolo, come detto, sarà in programma il 2 dicembre. Coloro che hanno acquistato il tagliando per la data cancellata potranno comunque chiedere il rimborso entro e non oltre il 18 febbraio. Chi è in possesso del biglietto cartaceo dovrà riconsegnarlo al botteghino del Teatro per avere il rimborso monetario, chi ha acquistato online o è in possesso di un print@home dovrà inviare una mail a biglietteria@teatrosocialecomo.it. In questo caso l’utente dovrà segnalare il nome segnalato all’acquisto e il proprio iban per ricevere il bonifico.

