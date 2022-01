Annullato il Carnevale Nebiopoli 2022 a Chiasso. La decisione è stata comunicata ieri sera dagli organizzatori della manifestazione, una tra le più popolari del Canton Ticino. Ancora una volta, alla base di questa scelta, la non semplice situazione legata alla emergenza sanitaria. Anche nella vicina Svizzera, al pari dell’Italia, le problematiche legate al Covid si stanno infatti facendo sentire ed influiscono sulla programmazione degli eventi.

“Con dispiacere il comitato direttivo annuncia la decisione di annullare l’edizione 2022 del Carnevale Nebiopoli prevista dal 10 al 13 febbraio”. E’ la spiegazione del comitato dei promotori della popolare manifestazione allegorica. “L’attuale situazione non permette di garantire la sicurezza e per questo motivo cortei e villaggio non avranno luogo” aggiunge l’organizzazione. “Stiamo lavorando su un programma light che potenzialmente potrebbe svolgersi tra il 25 ed il 27 di febbraio”.

Una manifestazione popolare, sentita in Canton Ticino e meta annualmente anche di molti italiani. E soprattutto un evento che vanta una lunghissima tradizione. Tra le curiosità del Carnevale Nebiopoli, la nomina di un Primo ministro. “Ha lo scopo di rappresentare l’immagine del Nebiopoli – spiega lo statuto dell’omonima associazione – Ha la facoltà di proporre al comitato direttivo uno staff di fiducia che lo accompagna nelle sue attività”. La nomina entro il 30 giugno di ogni anno da parte del comitato direttivo: il Primo ministro partecipa alle attività del sodalizio, con facoltà di diritto di voto durante le sedute.

L’attuale conformazione del Carnevale Nebiopoli – con corteo con corteo di carri a circuito chiuso – risale al 1960. Le prime notizie di sfilate risalgono invece al 1910. Ma addirittura un documento storico conservato a Bellinzona all’Archivio Cantonale, risalente al 6 febbraio 1559, fa riferimento ad un evento delittuoso avvenuto durante i balli dei festeggiamenti di Carnevale.