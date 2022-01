l Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale ha pubblicato il bando per la selezione dei giovani interessati a svolgere il servizio civile. Le domande di partecipazione sono presentabili fino al 26 gennaio 2022.

CSVnet Lombardia partecipa come partner di rete al Servizio Civile Universale con i due enti co-programmanti CSV di Brescia e CSV Insubria. Sono capofila rispettivamente di “INSIEME SI PUO’ Giovani” e “ANIMAZIONE CULTURALE A VARESE, BRESCIA E COMO“.

Servizio civile in Lombardia– I due programmi prevedono l’attivazione di progeti di Servizio Civile nelle province di Varese, Como e Brescia in vari ambiti di intervento che vanno dalla cultura all’educazione, dalla marginalità ai servizi socio-assistenziali, dallo sport al supporto educativo rivolto ai minori più fragili. C’è spazio anche per chi ha a cuore la promozione della pace e dei diritti, la cittadinanza attiva e la partecipazione giovanile.

Tra le associazioni ed enti di terzo settore coinvolti: 26per1 – Circolo Gagarin ( Busto Arsizio- Varese), Associazione Zattera ( Malnate – Varese), Associazione Karakorum – Spazio Yak ( Varese), Associazione Altrementi ( Gavirate – Varese), Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella – Museo Maga ( Gallarate – Varese), Fondazione Coe- Museo Gianetti ( Saronno – Varese), Saltabanco (Cellatica – Brescia), Società di Mutuo Soccorso di Malnate e dell’Insubria ( Malnate, Varese), CAV Centro di Aiuto alla Vita ( Mariano Comense, Como), Altravoce (Darfo Boario Terme, Brescia), Age Rudiano ( Rudiano, Brescia) Genitori democratici (Villa Carcina, Brescia) Amici delle suore operaie ( Botticino, Brescia).

Sono disponibili inoltre alcune posizioni per progetti gestiti direttamente dai CSV Insubria e CSV BRESCIA, presso le sedi operative di Varese, Como e Brescia.

Servizio civile in Lombardia– Il Servizio Civile vede inoltre la realizzazione del primo programma sperimentale di “Servizio civile digitale“. Dei due progetti in partenza, uno dei quali vede CSV Insubria per la prima volta capofila per la cordata nazionale coinvolge 9 CSV italiani. Un passo decisivo nella collaborazione con il gruppo di lavoro nazionale sul servizio civile. Il progetto BASTA UN CLICK – Cittadinanza digitale per Comunità Competenti e Coese è rivolto a 28 operatori volontari di servizio civile, di cui 6 operatori svolgeranno il loro servizio presso CSV della Lombardia (sedi di Brescia, Como e Varese, Monza, Lecco e Sondrio).