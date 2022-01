La Briantea84 torna in campo contro Padova. Il 2022 dei campioni d’Italia di basket in carrozzina si aprirà tra le mura amiche del PalaMeda. Sabato 15 gennaio alle ore 20.30 i biancoblù attenderanno il Padova Millennium Basket. La sfida di serie A Fipic è valevole per la quinta giornata del girone di andata. I brianzoli dovevano esordire lo scorso weekend a Reggio Calabria, ma la gara è saltata per le problematiche legate al Covid.

“La settimana è trascorsa tranquilla, abbiamo posto attenzione al carico di lavoro, con la testa sulla partita che ci aspetterà sabato – ha commentato Marco Tomba, vice allenatore della UnipolSai Briantea84 Cantù – Non ci avrebbe fatto sicuramente male giocare contro Reggio Calabria, anche perché a dicembre c’è stata una lunga pausa, considerando anche gli impegni della Nazionale e le feste natalizie. Nonostante questo, non ci siamo risparmiati negli allenamenti. Padova è una squadra ostica e ben allenata. Serviranno sicuramente concentrazione e attenzione al dettaglio”.

Padova arriverà a Meda da imbattuta (tre vittorie in altrettante sfide contro Reggio Calabria, Porto Torres e Treviso). Nessuna sconfitta anche per i biancoblù nei due confronti con Treviso e Porto Torres, mentre la gara contro i reggini è stata rinviata a data da destinarsi.

Il PalaMeda sarà aperto al pubblico, ma con limitazione al 35% della capienza, ai soli possessori di Green Pass rafforzato e con obbligo di indossare la mascherina FFP2. Su www.briantea84.it è ancora possibile prenotare il proprio posto per assistere dal vivo alla sfida.

