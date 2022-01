Ripartenza della serie B, subito una gara rinviata per Covid. Il torneo cadetto ricomincia questa sera dopo una lunga pausa. Al consueto stop del periodo natalizio si è infatti aggiunta la decisione della Lega di spostare le partite a causa del Covid. La ripresa prevedeva questa sera la disputa di due recuperi, entrambi alle 20.30, Benevento-Monza e e Lecce-Lanerossi Vicenza.

Benevento-Monza, atteso scontro di vertice, sarà regolarmente disputato. Lecce-Lanerossi Vicenza, invece, non andrà in scena per l’elevato numero di casi di Covid nella formazione veneta. Il match è stato rinviato a data da destinarsi.

Domani, venerdì, si giocherà invece l’anticipo dell’ultima giornata del girone d’andata, il confronto tra Ternana ed Ascoli. In questa ripartenza della serie B, il Como sarà impegnato sabato alle 14 in trasferta allo stadio Zini contro la Cremonese. Sugli spalti, come è noto, non ci saranno tifosi azzurri, per il blocco deciso dalla Lega per questo turno e per quello successivo. Per quanto riguarda le altre formazioni lombarde, il Brescia sarà ospite della Reggina, mentre il Monza riceverà il Perugia. La capolista Pisa riceve il Frosinone.

In campo anche il fischietto comasco Andrea Colombo, che domenica a Lignano Sabbiadoro è stato chiamato a dirigere Pordenone-Lecce.

La classifica alla vigilia della ripresa del campionato. Pisa 38 punti; Brescia 34; Cremonese 32; Lecce, Benevento e Monza 31; Cittadella 29; Frosinone 28; Perugia 27; Ascoli 26; Como 25; Ternana, Parma e Reggina 23; Spal 20; Alessandria 17; Cosenza 16; Crotone 11; Pordenone 8; Vicenza 7

