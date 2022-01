Fiamme in una cucina, vigili del fuoco a Prestino. Serata di interventi per i pompieri lariani, impegnati a Cadorago per un incidente stradale (QUI l’articolo) e a Erba per le fiamme in un capannone in disuso (QUI). I vigili sono stati operativi anche a Prestino, nel Comune di Como, per spegnere le fiamme nella cucina di un appartamento.