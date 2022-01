Ricoveri in Lombardia. Da domani Regione fornirà i dati differenziati tra pazienti ricoverati perché positivi al covid e per altre patologie. In una nota Regione specifica che “distinguerà all’interno dei ricoveri Covid positivi, quali afferiscono direttamente a una patologia Covid-dipendente e “quali si riferiscono a pazienti ospedalizzati per altre patologie”.

Inoltre nella nota inviata dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia viene specificato che la differenziazione è finalizzata a “dare una rappresentazione più realistica e oggettiva della pressione sugli ospedali causata dal Covid”. “Per ora, non avendo ancora ricevuto nuove indicazioni in tal senso dal Ministero come da nostra richiesta, il flusso traferito sarà ancora ‘unico’, privo quindi della distinzione sopra specificata”.

LEGGI ANCHE Prima dose, sessione vaccinale per over 50