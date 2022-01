Covid e problemi per il servizio raccolta rifiuti. La segnalazione era giunta già negli scorsi giorni (QUI l’articolo) da una serie di comuni del territorio comasco. Ma l’emergenza sotto questo profilo non è cessata, come segnala una nota del comune di Cantù.

“La situazione sanitaria da Covid ha coinvolto in maniera rilevante il personale di Econord”. Sono le parole, in una nota, dell’assessore Antonio Metrangolo. “Si rilevano assenze e conseguenti disservizi nel comparto degli operatori addetti alla pulizia manuale, alla vuotatura dei cestini, alla pulizia meccanizzata delle strade e nella raccolta della frazione umida”.

La concessionaria ha segnalato all’amministrazione comunale le difficoltà del momento. “Econord si è impegnata – aggiunge Metrangolo – a garantire i servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti e a sopperire, per quanto possibile, a disservizi e ritardi”.