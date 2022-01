Montecchio-Albese unica gara del fine settimana. Il girone B della serie A3 di pallavolo femminile subisce pesantemente gli effetti del Covid. L’unica gara che andrà in scena nel fine settimana, infatti, sarà proprio quella che vedrà impegnata l’Alba Albese in trasferta con le vicentine. Inizio domenica alle 17. Club Italia-Martignacco, Mondovì-Vicenza, Soverato-Catania e Talmassons-Modica sono state rinviate a data da destinarsi. La classifica è ovviamente condizionata da questa situazione. Per ora le lariane sono quinte con 16 punti. Comandano le friulane del Talmassons con 32. Montecchio è quarta.

“La stagione è particolare, con tutti questi rinvii ed è necessario farsi trovare sempre pronti- ha sottolineato alla viglia l’allenatore dell’Alba Albese, Cristiano Mucciolo – Questa trasferta per noi non sarà facile. Di fronte ci sarà una formazione di buon livello, ma alla mia squadra chiedo di giocare senza timori”.

Trasferta anche per la Libertas Volley maschile, impegnata – sempre domenica – in Basilicata a Lagonegro. QUI l’articolo

