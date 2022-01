Casi e tasso di positività ancora in calo in Lombardia. Il dato più drammatico però, quello delle vittime del virus, risale fino a toccare quota 115 cittadini uccisi dal Covid nelle ultime 24 ore, per un totale di 35.777 morti dall’inizio della pandemia.

Con 214.163 tamponi processati. I nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore sono 33.856. Un numero assoluto che si conferma in calo, come il tasso di positività, che scende al 15,8%, inferiore anche alla media nazionale.

Gli ospedali

Per quanto riguarda la situazione degli ospedali, non è stato modificato il parametro per conteggiare i pazienti Covid. Tutti i degenti positivi al virus, anche se sono stati ricoverati per altre patologie e non hanno sintomi riconducibili al virus rientrano comunque tra i malati Covid. Nelle terapie intensive, il totale dei degenti è di 262, 5 più di ieri. Più 17 invece i malati nei reparti ordinari, per un totale di 3.469.

Al Sant’Anna, i degenti positivi al virus sono 137. Tra questi, 31 sono ricoverati per altre patologie, ma al momento rientrano comunque nel calcolo complessivo dei malati Covid. I pazienti in condizioni più gravi, ricoverati in rianimazione sono 11 e 24 ventilati. Al totale questa mattina si aggiungevano 40 malati in attesa al pronto soccorso.

La situazione delle province. Sono 10.450 i nuovi casi nel territorio milanese. In provincia di Como i nuovi casi sono 1.998. Tre province, Lodi, Lecco e Sondrio sono sotto i mille contagi.