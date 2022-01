Caduta da cavallo per un 47enne in via Lura a Lurate Caccivio. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile e gli specialisti del Saf (Spelo Alpino Fluviale) della sede centrale di via Valleggio a Como.

Ferito in maniera non grave l’uomo di 47 anni che è stato trasportato in codice giallo – media gravità – all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.