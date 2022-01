Tutto è partito dalla segnalazione dei volontari dell’associazione Per Como Pulita: 5 cestini dei rifiuti divelti dopo l’Epifania: in piazza Volta, Lungolago, via Collegio dei Dottori, via Rubini. Atti vandalici a cui il Comune ha prontamente risposto.

“In meno di una settimana tutti i cestini sono stati sostituiti. La partita contro il degrado è ancora lunga, ma oggi il risultato è Como – Incivili 5-0” ha detto l’assessore Paolo Annoni che annuncia che da lunedì sarà operativa la Consulta dell’Ambiente a palazzo Cernezzi e lancia la proposta (una volta usciti dalla fase di emergenza legata alla pandemia) di organizzare ogni mese una “Mattina dell’ecologia” in un quartiere diverso per sensibilizzare la popolazione.