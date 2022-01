Covid, calano contagi e decessi in Lombardia. Con 229.741 tamponi effettuati è di 33.249 il numero di nuovi casi registrati in regione, con un tasso di positività al 14,4% (in ulteriore calo rispetto a ieri quando si attestava al 15,8%).

In lieve diminuzione il numero di ricoverati in terapia intensiva (-4, restano ricoverati 258 pazienti) mentre sono in crescita nei reparti ordinari (dove si trovano 3.503 malati, 34 in più nelle ultime 24 ore).

In calo anche il numero dei decessi, sono oggi 77 i decessi (ieri erano 115), che portano il totale a 35.854 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le singole province, sono 10.362 i positivi segnalati a Milano, 3.255 a Bergamo, 4.328 a Brescia, 1.943 a Como (ieri erano 1.998), 1.103 a Cremona, 879 a Lecco, 705 a Lodi, 1.408 a Mantova, 2.830 a Monza e Brianza, 1.722 a Pavia, 1.046 a Sondrio e 2.599 a Varese.