Un portiere americano per il Como Women, squadra che attualmente guida la classifica della serie B di calcio femminile.

Il club lariano ha infatti ingaggiato l’estremo difensore statunitense Sara Suzanne Small, classe 1993.

Oltre a dedicarsi al calcio, il nuovo acquisto ha praticato anche atletica leggera, nella specialità del salto con l’asta con un personale di 3.60 metri, mentre frequentava la Wake Forest University (Demon Deacons), in North Carolina (2012‐2014).

Nel 2015 e 2016 ha difeso i pali del Little Rock Trojans, nell’Arkansas, stabilendo un record di imbattibilità della società. In seguito si è trasferita a giocare prima in Islanda, poi in Israele e di nuovo in Islanda, e Danimarca. Da gennaio 2022 la nuova esperienza nel club lariano.

Il torneo cadetto è per ora fermo. Tre giornate sono state infatti rinviate a causa dell’emergenza sanitaria dalla Federazione.

QUI la pagina di sport del nostro sito