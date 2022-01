Fanno arrestare due ladri e ricevono il ringraziamento scritto del questore di Como. Una coppia di Lipomo è stata protagonista sabato scorso di un intervento che ha consentito di restituire il portafoglio a una donna derubata e di bloccare due dei tre responsabili del colpo.

Nel pomeriggio di sabato, i due comaschi, 36 e 31 anni, mentre erano fuori da un bar tra il Lungolago Trieste e viale Geno hanno assistito al furto di un portafoglio dalla borsa di una cliente di un locale, una turista milanese. Tre borseggiatori, senza che la vittima si rendesse conto, hanno portato via il borsellino della donna, che aveva lasciato la borsa posata vicino al tavolino del bar.

I due passanti sono intervenuti prontamente. Il giovane ha inseguito i malviventi mentre l’amica li ha fotografati con il cellulare. Nel frattempo è stato dato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti della questura di Como. Due dei tre ladri sono stati bloccati e, grazie alle foto e al racconto dei testimoni, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato. Il 31enne intervenuto ha anche recuperato e restituito il portafoglio, lasciato dai malviventi nel tentativo di fuggire.

I sospettati, due marocchini di 18 e 26 anni, sono stati processati oggi con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere in attesa della prossima udienza.

Il questore di Como Giuseppe De Angelis ha voluto ringraziare personalmente la coppia che ha fatto arrestare i ladri. Anziché girarsi dall’altra parte, i due comaschi sono intervenuti in prima persona, oltre ad attivare le forze dell’ordine. Un comportamento elogiato e citato come esempio dal questore in una lettera recapitata ai giovani dai poliziotti.