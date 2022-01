Cantù, in auto con un etto di hashish e 25 grammi di cocaina. Arrestato un uomo di 37 anni. Al termine di un’operazione congiunta della Squadra Mobile della Questura di Como e della Polizia Locale di Cantù, sabato scorso, è stato arrestato il 37enne residente a Giussano, comune della provincia di Monza e Brianza.

Cantù droga in auto

Il 37enne è stato fermato dalla locale per un controllo in via Milano a Cantù. Durante l’ispezione gli agenti – con l’ausilio dell’unità cinofila – hanno trovato un etto di hashish e circa 25 grammi di cocaina (un involucro contenente circa 6 grammi, un involucro contenente circa 4 grammi e 19 palline). La droga è stata sequestrata insieme a una somma pari a 920 euro in contanti.

Dopo le analisi e i rilievi il 37enne è stato portato in carcere al Bassone di Como.

