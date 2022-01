Lavori a Como, al via le operazioni di potatura del doppio filare di platani in via Giussani. Questa mattina sono partiti gli interventi per la sistemazione del verde urbano.

Il Comune stima di terminare le potature in via Giussani in otto giorni. Le opere saranno dunque completate la prossima settimana.

Da questa mattina a partire dalle 8.30 e fino alle 17 è previsto un parziale restringimento della carreggiata.

