Raddoppiati i decessi per Covid in Lombardia. L’aggiornamento sul contagio diffuso dalla Regione registra, a fronte di 153.143 tamponi effettuati, 33.676 nuovi casi di coronavirus in Lombardia. Il tasso di positività sale oggi al 21,9%, ieri era al 16,3.

Raddoppiati i decessi per Covid in Lombardia, salgono i ricoverati

Quasi raddoppiati i decessi che oggi sono 131, ieri erano 70. Salgono così a 36.257 le vittime del virus dall’inizio della pandemia. Dopo il calo registrato ieri, tornano a salire i pazienti presenti nelle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono 6 in più, 271 in totale, mentre i malati negli altri reparti complessivamente sono 3.719, con un aumento di 41 persone.

I nuovi casi Covid divisi per provincia

Milano: 9.644 di cui 3.760 a Milano città;

Bergamo: 3.200;

Brescia: 5.353;

Como: 1.787;

Cremona: 1.199;

Lecco: 1.025;

Lodi: 701;

Mantova: 1.577;

Monza e Brianza: 3.041;

Pavia: 1.777;

Sondrio: 613;

Varese: 2.717.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 153.143, totale complessivo: 28.648.073

– i nuovi casi positivi: 33.676

– in terapia intensiva: 271 (+6)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.719 (+41)

– i decessi, totale complessivo: 36.257 (+131)