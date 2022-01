Ha rubato un furgone a Milano, con il mezzo si è poi diretto a Como senza accorgersi però che il veicolo era dotato di gps che è servito a seguire lo spostamento. Quando si è fermato a Tavernola in via Asiago si è praticamente trovato di fronte gli agenti della polizia di Stato.

Un 31enne bulgaro regolare in Italia e residente a Legnano è stato arrestato. A bordo del furgone è stato trovato anche un portafoglio con all’interno i documenti di un cittadino milanese. Documenti per i quali risultava una denuncia del 2019. Il 31enne è stato anche denunciato per ricettazione.

L’uomo è stato trasferito al carcere del Bassone. Il mezzo è stato restituito ai titolari.