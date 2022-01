Vaccinazioni a Porlezza in agenda sabato 29 gennaio dalle 9.30 alle 16. La località sulle rive del Ceresio ospiterà infatti l’Unità mobile vaccinale di Areu, l’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Porlezza e con il coinvolgimento di Asst Lariana ed Ats Insubria.

All’interno del Palazzetto sportivo – Polo scolastico in via Ferrovia 2, il personale sarà a disposizione per vaccinare in particolare i cittadini residenti nei comuni del medio Lario. L’accesso sarà consentito, in autopresentazione, a chi deve effettuare la terza dose. Sarà necessario presentare tessera sanitaria e documento d’identità.

Si ricorda agli utenti che per ricevere la terza dose devono essere trascorsi 120 giorni dal completamento del ciclo primario. Le associazioni di Porlezza hanno prestato la loro collaborazione per l’iniziativa: Pro Loco, Protezione Civile, Croce Azzurra e Associazione Nazionale Carabinieri Volontariato.

L’uscita del 29 gennaio, che come detto è dedicata a tutti i residenti nei comuni del medio Lario, si affianca alle sedute vaccinali già assicurate da Asst Lariana all’ospedale di Menaggio (e per le quali i cittadini devono prenotarsi sul portale regionale) e all’attività svolta all’Hub Vaccinale di San Fedele nel Comune di Centro Valle Intelvi. Per accedere al servizio a Menaggio e a San Fedele è necessario prenotarsi sul portale regionale (cliccare QUI).