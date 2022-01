Deciso calo dei ricoverati nei reparti ordinari in Lombardia, mentre risalgono di 5 unità i pazienti in terapia intensiva. Resta drammatico il numero delle vittime e nelle ultime 24 ore in regione 121 persone hanno perso la vita per il Covid.

L’ultimo bollettino della regione segnala 202.298 tamponi processati e un totale di 32.677 nuovi positivi accertati. Il tasso di positività è al 16,1%, in calo rispetto al picco del 21,9% di ieri. Cala la pressione sui reparti ordinari degli ospedali lombardi. Il saldo di oggi fa registrare una diminuzione di 216 unità, per un totale di 3.503 degenti con il virus ricoverati nelle strutture sanitarie della regione. Nelle terapie intensive i malati più gravi sono 276, 5 più di ieri.

In provincia di Como i nuovi casi dono 1.712. Il territorio milanese scende sotto 10mila nuovi casi. Lecco, Lodi e Sondrio restano sotto quota mille nuovi contagi.