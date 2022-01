Megan Fox e Machine Gun Kelly, le foto sul Lario. Nei giorni scorsi la gita sul Lago di Como della coppia glamour era salita agli onori delle cronache grazie all’immagine pubblicata sulla pagina social del ristorante Crotto dei Platani (QUI l’articolo). Ora l’attrice e modella ha postato sulla sua pagina Instagram le immagini della trasferta, che ha avuto come meta Bellagio.

I due personaggi si sono concessi una passeggiata per le vie di Bellagio, in uno scorcio molto amato dalle coppie, che spesso si regalano un suggestivo ritratto a spasso nella “perla del Lario”. Vip e non vip.

Proprio pochi giorni prima di partire per l’Italia Megan Fox e Machine Gun Kelly avevano pubblicato un filmato – ovviamente diventato “virale” – con l’annuncio del fidanzamento ufficiale e del matrimonio. Due sposi “glamour”, come detto: lei attrice e modella, lui è un rapper che pure, dal 2014, si è dato alla carriera cinematografica.

Una importante pubblicità per il Lago di Como, al pari di quella offerta dalle immagini del film “House of Gucci” girate in Tremezzina. Non va infatti dimenticato che, in occasione della seconda ondata del Covid, dagli Stati Uniti erano arrivati a Como inviati delle più importanti emittenti per documentare la situazione, certo non semplice. Reportage da uno dei luoghi più amati dai divi, a partire da George Clooney. Ora, almeno, le foto e le scene che hanno fatto il giro del mondo hanno una valenza ben differente.

Megan Fox e Machine Gun Kelly per le vie di Bellagio (foto da Instagram)