Il pilota IndyCar McLaughlin sul Lario. In viaggio in Italia con la moglie Karly Paone, il driver neozelandese Scott McLaughlin si è concesso un giro sui tracciati del Lago di Como. Sul social “Instagram” ha mostrato un filmato sulla strada Lariana, che da Como porta a Bellagio. Poi, con una immagine della “Perla del Lario”, ha definito il paese “straordinario”. La signora Karly ha invece pubblicato una foto con il marito in città, nella zona di viale Geno. Alle loro spalle si intravedono il primo bacino e il Monumento ai Caduti.

Una trasferta nel Bel Paese, quello della coppia, per festeggiare due anni di matrimonio, in attesa di cominciare la stagione 2022 Indycar con il Team Penske. Il via a fine febbraio sul tracciato di St.Petersburg, in Florida. Oltre al Lario, Scott e Karly hanno visitato Firenze e Roma.

Scott McLaughlin è molto noto negli Stati Uniti e in Oceania, il suo continente d’origine. Sicuramente meno nel nostro Paese, se non per quella nicchia di appassionati che seguono tutte le competizioni motoristiche, a qualunque latitudine. L’IndyCar è la serie statunitense che comprende la famosa “500 miglia di Indianapolis”. I piloti corrono tutti con la stessa vettura, costruita in Italia dalla Dallara.

Il conduttore neozelandese è nato nel 1993 ad Hamilton. Nel suo curriculum sportivo vanta ben tre successi (nel 2018, 2019 e 2020) nella classifica finale del Campionato Superstars, che si corre con vetture turismo sulle principali piste dell’Oceania. Nella IndyCar Serie ha debuttato nel 2020, ma la sua prima vera stagione completa è stata nel 2021. McLaughlin ha terminato ottavo, togliendosi la soddisfazione di salire sul podio (secondo posto) nella prova disputata al Texas Motor Speedway.

L’immagine pubblicata sulla pagina Instagram di Karly Paone con il marito Scott McLaughlin

