Nuovo punto tamponi dedicato alle scuole a Como, in via Castelnuovo. Da lunedì 24 gennaio, nell’area dell’ex ospedale psichiatrico San Martino sarà attivato un percorso dedicato a studenti e operatori scolastici dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 15.

Il centro va ad affiancare l’offerta capillare offerta delle farmacie. L’Asst Lariana ricorda che il canale preferenziale per i tamponi scolastici restano le farmacie.

La prenotazione

L’accesso al punto tamponi di via Castelnuovo sarà consentito solo con la registrazione al link https://dbcup.ats-insubria.it/TamponeAutoPres. La registrazione deve essere effettuata il giorno stesso dell’effettuazione del tampone ed è necessario presentare il provvedimento di quarantena/sorveglianza di Ats o la ricetta del medico/pediatra, la tessera sanitaria e un documento d’identità.

Le regole

Il tampone viene effettuato in modalità drive through e pertanto è obbligatorio presentarsi in auto, muniti di mascherina.