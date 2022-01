A Como, lunedì nell’area dell’ex ospedale psichiatrico San Martino sarà attivato un nuovo punto tamponi dedicato alle scuole. L’hub di via Castelnuovo organizzerà un percorso dedicato a studenti e operatori scolastici attivo dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 15. La modalità sarà quella del drive through e pertanto sarà obbligatorio presentarsi in auto, muniti di mascherina.

Le farmacie del territorio sono già a lavoro per far fronte alle tante richieste, e in periodo di quarantene e didattica a distanza, il centro di San Martino è pensato per affiancarle nell’offerta.

Tamponi per la scuola: “Regione Lombardia – spiega Guido Grignaffini a capo delle Task Force Tamponi regionale – in collaborazione con le ATS, si è attivata per creare dei percorsi dedicati a questa tipologia di richiesta, che si vanno ad affiancare alla già capillare offerta delle farmacie” e aggiuge “il canale preferenziale per questa casistica rimangono comunque proprio le farmacie”.

Per prenotare il test in via Castelnuovo servirà la registrazione tramite il portale, registrazione che deve essere effettuata il giorno stesso dell’effettuazione del tampone. Inoltre, è anche necessario presentare il provvedimento di quarantena o sorveglianza di Ats o la ricetta del medico/pediatra e poi la tessera sanitaria e un documento d’identità.

QUI IL LINK AL PORTALE