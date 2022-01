Settecento atleti a Pusiano: parte il 2022 del remo. Al via la stagione del canottaggio italiano dopo la pausa natalizia. Il centro remiero di Eupilio ospita la seconda edizione della Winter Rowing Challenge. Si tratta di una regata nazionale di fondo articolata su un percorso di sei chilometri. Sono in lizza 703 atleti spalmati tra oggi e domani. Prima giornata riservata al singolo poi domani sarà la volta di “doppio”, “quattro di coppia” ed “otto”.

Sono otto le finali Ragazzi, Junior, Under 23, Pesi Leggeri e Senior disputate oggi sul lago di Pusiano. Buon inizio della Canottieri Cernobbio, che ha fatto subito doppietta nella categoria Ragazzi, vincendo prima la finale maschile con Filippo Bancora, e poi quella femminile con Melissa Schincariol, davanti alla compagna di club Sara Lucia Caterisano. Finale Junior maschile dominata da Cernobbio, che occupa primo e secondo gradino del podio con Marc Selva e Giovanni Borgonovo. L’Ac Flora con Giorgia Arata vince la gara Junior femminile, con argento per Beatrice Dileo della Moltrasio e bronzo per Matilde Tonoli della Garda Salò.

Nel singolo Senior femminile affermazione di Giulia Magdalena Clerici della Moltrasio (unico peso leggero in gara). Finale del singolo Under 23 maschile: prima piazza per il lariano Edoardo Origgi (Pescate). Martino Goretti mantiene fede al ruolo di favorito e vince la gara Pesi Leggeri maschile per le Fiamme Oro regolando all’arrivo il giovane Giovanni Borgonovo (Cernobbio). Nell’ultima finale del lotto, quella del singolo Senior maschile, Alan Bergamo regala il successo alla Elpis Genova, davanti a Ermanno Crotta (Pescate) e a Giuseppe Mariano Minutoli (Milazzo).