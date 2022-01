Bmx Olgiate azzurra. Convocazione in Nazionale per quattro portacolori della società Bmx Ciclistica Olgiatese. Domani la partecipazione ad uno stage in programma a Verona. la chiamata del commissario tecnico Tommaso Lupi è arrivata per Tommaso Carraro, Andrea Fendoni, Matteo Grazian e Martti Sciortino. Gli altri atleti che parteciperanno alla giornata di allenamento nella città veneta sono Mattia Benedetti (Bmx Pescantina), Albert Groppo (Creazzo), Mattia Happacher (Garda Trentino) e Lorenzo Stella (Maikun Factory Team).

Il 2022 che è da poco iniziato si annuncia decisamente intenso per il sodalizio di Olgiate Comasco, sia nella partecipazione di gare, sia nell’organizzazione di eventi. A livello agonistico, saranno schierati atleti nelle prove di Bmx, Enduro e Downhill.

Nel Bmx, in particolare, ,la stagione nazionale si aprirà con le tappe di Circuito italiano a Creazzo (in provincia di Vicenza) nel mese di marzo.

Il culmine sarà il Campionato italiano Bmx organizzato proprio a Olgiate Comasco il 2 e 3 luglio. Evento che doveva andare in scena nel paese lariano nel 2020, ma poi annullato per le problematiche legate all’emergenza sanitaria. Sempre Olgiate sarà la sede di alcune gare di Campionato regionale.



Alcuni atleti parteciperanno a competizioni internazionali (con la maglia della Nazionale o con la casacca neroverde olgiatese). Si comincerà con la Coppa Europa a Verona a aprile. Sono previste anche trasferte all’estero per altre gare di Coppa Europa, per l’Europeo Assoluto a Dessel (Belgio) e per il Campionato del Mondo a Nantes (Francia). Ovviamente per le gare più importanti servirà la convocazione dello staff tecnico azzurro. Su questo fronte non può mancare l’ottimismo, come dimostrano le convocazioni per lo stage di domenica a Verona.

