Domani da Ponte Chiasso la messa in diretta alle 10 su Etv. “Una sensibilità diffusa verso i più poveri, gli ultimi. Penso che il seme che don Renzo ha lasciato nella gente di Ponte Chiasso sia proprio questo”. Don Angelo Pavesi, ricorda così don Renzo Beretta. Il parroco colpito a morte il 20 gennaio del 1999, a 76 anni, sull’uscio della canonica nel quartiere di confine di Como, da un giovane poco più che trentenne alla ricerca di denaro. Era uno dei moltissimi poveri che si rivolgevano a lui, migranti che tentavano di varcare il confine con la Svizzera.

Domani da Ponte Chiasso la messa in diretta alle 10 su Etv, sarà trasmessa proprio dalla parrocchia della Beata Vergine Immacolata. Un desiderio espresso proprio dalla comunità di Ponte Chiasso. "Una bella iniziativa". Commenta don Angelo Pavesi che prosegue: "Portata avanti dai parrocchiani che hanno vissuto il dramma della morte di don Renzo e mantengono viva la sua memoria ed il suo ricordo a 23 anni dalla sua uccisione".

Segno tangibile, ancora oggi, dell’operato del prete in aiuto agli ultimi è l’iniziativa nata dallo spirito di don Renzo con la Caritas. L’ente pastorale ancora oggi tutti i mercoledì distribuisce il pacco alimentare per 120 persone. Il seme della solidarietà e dall’aiuto continua a crescere tra gli abitanti di Ponte Chiasso che domenica potranno partecipare alla messa dedicata a don Renzo Beretta che sarà trasmessa in diretta alle 10 da Espansione tv.