Crisi energetica e contesto internazionale, webinar: martedì 25 gennaio alle 17.00 online. Da qualche mese l’Europa sta assistendo ad una crisi energetica tra le più difficili degli ultimi decenni che ha generato un aumento delle bollette energetiche per i privati e dei costi per le aziende. Questa situazione sta causando anche l’aumento dei prezzi per l’approvvigionamento delle principali materie prime. Inoltre sta generando anche degli extra costi che, per un effetto a catena, stanno impattando inevitabilmente sulle filiere produttive e sui costi finali dei prodotti.

Ma quali sono i principali fattori che hanno portato al rialzo dei prezzi dell’energia in breve tempo? Quanto è importante il contesto internazionale nell’analisi della crisi energetica? Cercheremo di rispondere a queste e altre domande durante il webinar organizzato per martedì 25 gennaio alle ore 17.00 che avrà come relatore Fabrizio Maronta – Redattore, consigliere scientifico e responsabile delle relazioni internazionali di Limes, la rivista italiana di geopolitica fondata e diretta da Lucio Caracciolo. Aprirà i lavori Serena Costantini – Consigliere incaricato Area Internazionalizzazione Sviluppo Mercati Confindustria Como

Il Webinar, aperto a tutti, si terrà su piattaforma Zoom. Per iscrizioni visitare il sito internet di Confindustria Como all’indirizzo seguente è possibile accedere al link che permette di partecipare al webinar: https://www.confindustriacomo.it/servizio/internazionalizzazione-sviluppo-mercati/notizia/36560/webinar-crisi-energetica-e-contesto/