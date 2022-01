Incidente a Gravedona, secondo quanto ricostruito da una prima ipotesi avanzata sull’accaduto, il 26enne di Pordenone -alla guida dell’auto del padre senza patente-, avrebbe perso il controllo della vettura in curva. L’auto avrebbe travolto l’uomo di 64 anni facendolo cadere nel sottostante torrente Liro. In base a quanto è emerso, il 64enne originario di Musso, stava andando a gettare i rifiuti al termine del turno di lavoro in un’attività commerciale della zona.

I vigili del fuoco arrivati sul posto. I pompieri hanno raggiunto il luogo dell’incidente a Gravedona anche da Como con la squadra degli specialisti del nucleo SAF, speleo-alpino fluviale. I soccorritori hanno cercato di salvare l’uomo che purtroppo è deceduto ed hanno provveduto al recupero del corpo del comasco.

Incidente a Gravedona, 26enne positivo ai test tossicologici

Il 26enne è stato sottoposto a test tossicologico. L’esito delle analisi ha confermato la positività del giovane ad alcol e cannabinoidi. I carabinieri di Menaggio sono impegnati nella ricostruzione dell’accaduto. Il ragazzo, arrestato per omicidio stradale, si trova ora piantonato in ospedale.

