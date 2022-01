Il Mantello donazione ad Asst Lariana. Nei giorni scorsi l’associazione Il Mantello ha comunicato di aver acquistato due autovetture, a cambio automatico, che saranno consegnate a marzo, per le cure palliative domiciliari. Inoltre l’associazione ha provveduto a sostituire i televisori dell’Hospice di Mariano Comense con tredici nuovi impianti. Oltre a questo, sono state anche condivise dieci ore di frequentazione con dieci infermieri di famiglia. Quest’ultima iniziativa risponde a quanto richiesto dal programma di formazione regionale.

Il presidente Colombo: “Pensiamo sia giusto rendere ragione ai nostri sostenitori”

“Pensiamo sia giusto rendere ragione ai nostri sostenitori della destinazione delle risorse generosamente donate”. Commenta la presidente dell’associazione, Enrica Colombo. “Ringraziamo Il Mantello – osserva il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi – per la costante generosità e vicinanza ad Asst Lariana. Un’attenzione che si tramuta in segni e presenza al fianco dei pazienti”.

Il Mantello, onlus fondata nel 1994, opera per la diffusione della cultura delle cure palliative. Inoltre aiuta a fornire servizi di assistenza grazie ad una collaborazione con Asst Lariana ed Ats Insubria e con altre associazioni di volontariato del territorio. L’obiettivo è assicurare i servizi di cure palliative nei diversi livelli di presa in carico ai pazienti terminali e ai loro familiari. E’ bene ricordare che questi livelli si suddividono in ambulatorio, ricovero ordinario in hospice, day hospice, assistenza domiciliare.Infine a garanzia del suo operato, l’associazione mantiene un rapporto costante con le principali organizzazioni di settore a livello nazionale, la FCP (Federazione Cure Palliative Onlus) e la SICP (Società Italiana Cure Palliative).