Terza linea del termovalorizzatore, domani nuova audizione. La commissione consiliare speciale per l’esame del progetto della terza linea del termovalorizzatore si riunirà domani -lunedì 24 gennaio- alle ore 15.00 in modalità telematica. Nell’occasione si terrà l’audizione di Como Acqua e dell’assessore Giuliano Vettorato della Provincia di Bolzano, dove è stata approvata la realizzazione del primo impianto di trattamento dei fanghi in Alto Adige.

L’audizione in programma domani, si chiuderà alle ore 17. All’incontro online parteciperanno quattro rappresentati delle associazioni ambientaliste del territorio che da tempo seguono la questione. Per l’Associazione Medici per l’Ambiente, parteciperà Andrea Angelo Bordiga. Iside Italia, che fa parte della componente Consulta Ambiente Comune di Como, interverrà Marco Caldiroli. Un’altra associazione che interverrà, sarà Medicina Democratica con Roberto Adduci. Per il Comitato Assemblee Popolari parteciperà Giacomo Scarpina Manfredi. Infine l’associazione Terra Viva Aps, anche quest’ultima componente della Consulta Ambiente Comune di Como e il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” che sarà rappresentato da Roberto Fumagalli.

All’incontro precedente, che si è tenuto il 20 gennaio, sempre in modalità telematica, hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di Palazzo Cernezzi e delle associazioni ambientaliste, Eva Cariboni per l’amministrazione provinciale, l’ amministratore delegato Paolo Soldani e il vicepresidente Nicoletta Molinari, per Acsm Agam. Una Commissione fiume, vista la delicatezza dell’argomento trattato, che si è conclusa solo a sera inoltrata.

