Libertas battuta, il Santa Croce vince con un secco 3-0 a Casnate con Bernate. Stop interno per i canturini nella gara valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie A2 di pallavolo maschile. In classifica i brianzoli sono al nono posto a quota 18 punti. Domenica 30 gennaio la Libertas osserverà un turno di riposo. Il rientro in campo è fissato per il 6 febbraio con la trasferta con il Porto Viro.

Coach Matteo Battocchio ha così commentato lo stop della sua squadra contro la formazione toscana. “Una partita senza storia. Non siamo ancora in forma e sappiano che serve tempo. Santa Croce ha offerta una prestazione degna di nota e, rispetto alle altre gare, credo che questa sia stata una sconfitta netta. Siamo ritornati un po’ indietro a livello di mentalità. Dobbiamo ricordarci bene chi siamo, quali sono i nostri pregi e i nostri difetti. Dovremo quindi giocare meglio con i nostri pregi ed essere più bravi a nascondere i nostri difetti”.

Nella Libertas Cantù esordio del nuovo acquisto, l’italoamericano Dante Chakravorti, chiamato a sostituire Manuel Coscione. Quest’ultimo ha rescisso il contratto con il club comasco qualche settimana fa.

