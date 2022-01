Incidente a Gravedona, 26enne arrestato per omicidio stradale. Il ragazzo sarebbe senza patente nella notte avrebbe travolto e ucciso un 64enne. I fatti cinque minuti dopo la mezzanotte, nel comune dell’Alto Lario, di Gravedona ed Uniti. Il giovane di 26 anni, originario di Pordenone e residente a Porcia, ha investito un uomo di 64 anni, di Musso, nel Comasco. Il giovane, alla guida dell’auto del padre, ha travolto il 64enne sulla strada statale 340, all’altezza dell’incrocio con via Guasto.

Impatto che si è rivelato fatale per il 64enne. Anche il 26enne è rimasto ferito nell’incidente. Come è emerso poco dopo, il ragazzo avrebbe la patente sospesa in attesa di revisione, ma il friulano non si sarebbe presentato all’appuntamento.

Incidente a Gravedona, il 26enne piantonato in ospedale

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Menaggio, i vigili del fuoco e il 118. Il 26enne è stato trasferito nel vicino ospedale. Il ragazzo è stato arrestato per omicidio stradale e si trova ora piantonato dai militari.

Il 26enne è stato sottoposto a test tossicologico. L’esito delle analisi ha confermato la positività del giovane ad alcol e cannabinoidi.

I carabinieri, i primi ad intervenire nella notte al momento dell’incidente a Gravedona, sono impegnati nella ricostruzione dell’accaduto.

Vedi anche: Latitante arrestato nella notte dalla guardia di finanza e dai carabinieri di Menaggio