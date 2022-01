Sabato 29 gennaio dalle 9.30 alle 16, Porlezza ospiterà l’Unità mobile vaccinale (UMVax) di Areu l’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Porlezza e con il coinvolgimento di Asst Lariana ed Ats Insubria.

All’interno del Palazzetto sportivo – Polo scolastico in via Ferrovia 2, il personale sarà a disposizione per vaccinare i cittadini residenti nei comuni del Medio Lario. L’accesso sarà consentito, in autopresentazione, a chi deve effettuare la terza dose. Sarà necessario presentare tessera sanitaria e documento d’identità. Si ricorda altresì che per ricevere la terza dose devono essere trascorsi 120 giorni dal completamento del ciclo primario. Si ringraziano per la collaborazione le associazioni di Porlezza: Pro Loco, Protezione Civile, Croce Azzurra e Associazione Nazionale Carabinieri Volontariato. L’iniziativa del 29 gennaio, che come detto è dedicata a tutti i residenti nei comuni del Medio Lario, si affianca alle sedute vaccinali già assicurate da Asst Lariana all’ospedale di Menaggio (e per le quali i cittadini devono prenotarsi sul portale regionale) e all’attività svolta all’Hub Vaccinale di San Fedele nel Comune di Centro Valle Intelvi (gli appuntamenti anche in questo caso sono prenotabili attraverso il portale regionale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/).