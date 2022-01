“Un punto che sta stretto”. Oltre alle interviste di fine partita degli azzurri (QUI il resoconto) nelle scorse ore non sono mancati i giocatori del Como che hanno commentato l’1-1 interno contro il Crotone sui social, in particolare sul sempre gettonatissimo Instagram.

“Purtroppo non la miglior partenza in questo 2022, con episodi sfortunati e a sfavore” ha commentato Alberto Cerri, autore, su rigore, della rete del momentaneo 1-0 per il Como “Il campionato però è lungo e sappiamo di poter far bene”.

Il nuovo acquisto Alex Blanco, appena arrivato dal Valencia, in italiano e spagnolo, si è detto soddisfatto per essere sceso in campo, anche se l’esito della gara non è stato all’altezza delle aspettative. “Sono felice di aver esordito con questa squadra, e di averlo fatto a casa con i tifosi. Purtroppo non è arrivato il risultato che volevamo, ma non vedo l’ora di lottare per i prossimi tre punti”.

Più laconico il difensore Andrea Cagnano: “Una partita sfortunata, dobbiamo dare di più”.

Filippo Scaglia, pure difensore, ha commentato: “Un punto che ci sta stretto. Consapevoli di quello che possiamo fare andiamo avanti a testa alta”.

Domani ripresa degli allenamenti in vista del prossimo incontro, la sfida di sabato 5 febbraio allo stadio Sinigaglia contro il Lecce.

Mercoledì, invece, è attesa l’ufficializzazione dell’ingaggio di Amato Ciciretti, il talentuoso trequartista 28enne che arriva dal Pordenone in prestito con diritto di riscatto.

Sempre mercoledì alle 20 si gioca il primo dei vari recuperi delle gare di serie B saltate per Covid. Appuntamento a Lecce per il match tra giallorossi e Lanerossi Vicenza. Seguiranno, domenica, Vicenza-Alessandria, Parma-Crotone e Cittadella-Cosenza.