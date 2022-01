Cantiere per la rotatoria in piazza San Rocco a Como. Ancora disagi e traffico in città a causa dei lavori in corso per la realizzazione della nuova rotatoria di piazza San Rocco. Opere che hanno creato rallentamenti per la viabilità cittadina. Una situazione che si era verificata anche negli scorsi giorni (QUI l’articolo).

Il cantiere ha interessato parte della corsia in discesa verso la convalle (nell’ultimo tratto della trafficata arteria) con il necessario incolonnamento delle auto lungo l’altra corsia. Il restringimento ha comportato dei rallentamenti allungando i tempi di percorrenza di chi è diretto in città.