Covid in Canton Ticino: oggi altri 1.028 contagi. Attualmente sono 177 (in aumento rispetto a ieri quando erano 163) i posti letto occupati negli ospedali ticinesi. 15 persone sono affidate alle terapie intensive (2 in meno nelle ultime 24 ore).

Nessun nuovo decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore (sono 1.087 le vittime dall’inizio della pandemia).

Per quanto riguarda la campagna vaccinale complessivamente sono state somministrate 643.324 dosi. La percentuale di persone che si sono sottoposte al ciclo vaccinale completo si attesta al 71,3%. Arriva al 39,4% il dato di chi ha già fatto il richiamo.

Qui i dati giornalieri diffusi dalle autorità elvetiche.