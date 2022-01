Como a metà tra playoff e playout: sei punti dagli spareggi per la serie A, altrettanti da quelli in cui ci si gioca la permanenza in serie B. In ogni caso non va dimenticato che in caso di più di quattro punti di differenza tra quintultima e quartultima i playout non vengono disputati e la quartultima retrocede direttamente. Più che l’Alessandria, quindi, va al limite tenuto monitorato il Cosenza, quartultimo appunto, attualmente a -10 dagli uomini di mister Giacomo Gattuso.

Undicesimo posto e metà classifica per la formazione lariana dopo la prima giornata di ritorno in B, in cui il Como non è andato oltre l’1-1 casalingo contro il Crotone, terzultimo in graduatoria. Una gara in cui gli azzurri hanno recriminato contro l’arbitro (Daniele Paterna di Teramo) e il Var per l’annullamento di un gol sembrato ai più regolare (QUI le dichiarazioni post partita).

Le due squadre di testa, Pisa (39 punti) e Brescia (38), hanno pareggiato, rispettivamente contro Spal e Ternana. Ne ha approfittato il Lecce, che ha superato per 2-1 la Cremonese e si è portato a quota 37. Mercoledì i salentini recupereranno la gara saltata per il Covid contro il Vicenza, ultimo in classifica, e potrebbero superare le altre contendenti. In crescita, tra le prime, il Frosinone (34 punti), andato a vincere per 1-0 sul terreno del Parma. Bene anche l’Ascoli, che si è imposto per 3-1 a Cosenza.

In coda spicca la vittoria dell’Alessandria (2-0 con il Benevento). I piemontesi hanno 20 punti e aprono la zona playout, a -6 dal Como, come detto. Clamorosa l’affermazione del Pordenone, per 1-0 a Perugia. Lo stop (1-0) a Monza della Reggina ha portato all’esonero del tecnico dei calabresi, Domenico Toscano.

La serie B riprenderà fra due weekend dopo la pausa per le Nazionali. Il Como giocherà sabato 5 febbraio contro il Lecce allo stadio Sinigaglia alle 14. Prima sono in calendario alcuni recuperi a partire dal già citato Lecce-Vicenza (mercoledì 26 gennaio ore 20). Seguiranno, domenica alle 14, Cittadella-Cosenza, Parma-Crotone e Vicenza-Alessandria.

La classifica dopo 20 giornate. Pisa 39 punti, Brescia 38, Lecce 37, Monza, Benevento e Cremonese 35, Frosinone 34, Ascoli 32, Cittadella 30, Perugia 28, Como 26, Ternana 24, Parma e Reggina 23, Spal 22, Alessandria 20, Cosenza 16, Crotone 12, Pordenone 11, Lanerossi Vicenza 8